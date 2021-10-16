مستشار الرئيس يكشف تفاصيل تطعيم الفئات الأقل من 18 عاما بلقاح كورونا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية، أنه سيتم البدء في تطعيم الفئات العمرية الأقل من 18 عامًا من طلاب الجامعات باللقاحات التي تم إجازتها ثم طلاب الثانوية العامة وغيرها.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون"، أنه ليس كل اللقاحات سجلت أو أجيزت لاستخدامها لأقل من 18 سنة لكن بعد الموافقة العلمية والفنية حتى لو كان استخدام طارئ؛ سيتم استخدامها ".

ولفت مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية إلى أنه حتى الآن لقاح فايزر هو المجاز استخدامه لمن هم أقل من 18 عامًا.