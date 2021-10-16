عاجل.. برشلونة يحسم موقفه من عودة داني ألفيش

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني حسم موقفه من التعاقد مع أحد نجوم الجيل الذهبي للنادي الكتالوني ممن رحلوا عن صفوفه في السنوات الماضية.





وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن نجم البرسا السابق البرازيلي داني ألفيش يتواجد حاليًا في مدينة برشلونة من أجل البحث عن نادي جديد للانضمام إليه في الموسم الحالي.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ألفيش لا يرتبط حاليًا بأي نادي بعد أن فسخ عقده مع ساوباولو البرازيلي بسبب عدم الحصول على راتبه بشكل منتظم.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ألفيش نشر صورًا له عبر مواقع التواصل الاجتماعي من برشلونة ثم طالبه العديد من مشجعيه بالتوقيع مع البارسا لدعم كتيبة رونالدو كومان.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة استبعد فكرة عودة ألفيش إلى النادي الكتالوني.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي البارسا يحترمون تاريخ ألفيش مع برشلونة إلا أنهم لا يريدون تواجد المزيد من المحاربين القدامى في صفوف الفريق ويرغبون في التركيز على اللاعبين الشباب.





ولفتت الصحيفة الإسبانية أن ألفيش رحل عن برشلونة في صيف 2016 إلى يوفنتوس الإيطالي قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي ومنه إلى ساو باولو.



