نجم ميلان على أعتاب يوفنتوس





ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن الإيطالي أليسيو رومانيولي نجم دفاع ميلان الإيطالي أصبح قريبا من الرحيل عن صفوف الفريق الإيطالي علماً بأن عقده ينتهي مع الروسونيري في نهاية الموسم الحالي.





وأكدت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن رومانيولي بعيد كل البعد عن تجديد عقده مع ميلان.





وألمحت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس الإيطالي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع رومانيولي البالغ من العمر 27 عاماً وهو الأقرب للحصول على توقيعه مجاناً عقب نهاية الموسم الحالي.





وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن ميلان فشل في تجديد عقد دوناروما الذي رحل مجاناً إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بالإضافة إلى هاكان تشالهان أوجلو الذي انضم مجاناً إلى إنتر ميلان الإيطالي كما ينتهي عقد نجمه الإيفواري فرانك كيسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



