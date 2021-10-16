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الجزائر تسجل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 16/أكتوبر/2021 - 11:34 م
كورونا الجزائر
كورونا الجزائر
وكالات
 أعلنت الصحة الجزائرية، اليوم السبت، تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع تسجيل 3 حالات وفاة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 205 آلاف و199 حالة؛ بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 140 ألفا و687 شخصا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 5 آلاف و870 حالة ، فيما يتواجد حاليا 13 مريضا في العناية المركزة.

كما نوهت الوزارة الجزائرية إلى أن 26 ولاية من أصل 58 لم تسجل أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 19 ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات، و سجلت 3 ولايات 10 حالات فما فوق.

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