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مفاجأة.. عرض الـ30 مليون يقرب بيراميدز من خطف نجم الزمالك

السبت 16/أكتوبر/2021 - 11:36 م
بيراميدز
بيراميدز
الفجر الرياضي
يخطط مسؤولو نادى بيراميدز لضم الجناح المغربي، أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، والذي يماطل مسؤولى القلعة البيضاء في تجديد عقده.

وينتهى عقد اللاعب بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

بيراميدز تواصل مع اللاعب واستطلع رأيه من أجل التعاقد معه مقابل 30 مليون جنيه في الموسم، ورحب بالصفقة.

وتخطط إدارة الفريق السماوي للحصول على توقيع اللاعب في انتقالات شهر يناير، خصوصًا أن عقده ينتهى مع الإدارة البيضاء بنهاية الموسم المقبل.

الكلمات المفتاحية

بيراميدز بن شرقي الزمالك

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