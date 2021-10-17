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عمرو أديب يوجه رسالة إلى السيسي بشأن القمامة (فيديو)

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 04:37 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقًا على حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي على ملف القمامة في مصر، إن  "المواطنين بيرموا القمامة من فوق السور عند المحور".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنهم عثروا على قمامة أثرية في مصر عمرها 30 عامًا، منوهًا بأن ملف القمامة لن يُحل إلا بعد تطوير المحليات، مشددًا على ضرورة وضع قانون جديد للمحليات يضمن عدم الفساد والإهمال.

وأضاف: "هنطلع قمر صناعي للقمر ونصنع دبابات مصرية.. وهيفضل موضوع القمامة تحدي، لأن اللي قائم عليه يا ريس موظفين"، مشددًا على ضرورة قيام ثورة ضد الفساد والإهمال، منوهًا بأن تاريخ مصر هو تاريخ من الهدر، مخاطبًا الرئيس السيسي: "اسأل يا ريس على كمية المنح والمعونات اللي ضاعت، هدر لا ينتهي".

الكلمات المفتاحية

عمرو أديب بوابة الفجر القمامة الفجر السيسي

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