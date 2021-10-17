عمرو أديب يوجه رسالة إلى السيسي بشأن القمامة (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقًا على حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي على ملف القمامة في مصر، إن "المواطنين بيرموا القمامة من فوق السور عند المحور".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنهم عثروا على قمامة أثرية في مصر عمرها 30 عامًا، منوهًا بأن ملف القمامة لن يُحل إلا بعد تطوير المحليات، مشددًا على ضرورة وضع قانون جديد للمحليات يضمن عدم الفساد والإهمال.



