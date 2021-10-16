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وكيل "تعليم دمياط" يكشف حقيقة إقالة جميع مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة

السبت 16/أكتوبر/2021 - 11:51 م
عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط
عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط
ريما خليفة
كشف عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام محافظ دمياط الدكتورة منال معوض بإقالة جميع مديري الإدارات التعليمية في المحافظة بسبب الكثافة الطلابية. 

وأكد عادل عثمان في تصريح خاص لـ "الفجر"، عدم صحة ما نشر، موضحًا أن هناك مديرين إدارات تعليمية بالمحافظة سوف يخرجون على  المعاش في شهر نوفمبر المقبل لتجاوزهم السن القانوني.

وحول تجهيز قوائم بأسماء جديدة للترشيحات لتولي الإدارت، قال إن هذه الأسماء سيتم الاختيار من بينهم  ليتولوا المهمة خلفًا للذين سيخرجون على المعاش، نافيًا وجود أي إقالات. 

وتابع: "وجود ترشيحات إجراء طبيعي وضروري يحدث دائما ولا نعلم كيف يتم تداول شائعات إقالة مدراء الإدارات التعليمية".

وكانت قد انتشرت شائعات تفيد بأنه قررت الدكتور منال عوض محافظ دمياط إقالة جميع مدراء الإدارات التعليمية بالمحافظة لعدم انضباط العملية التعليمية في معظم المدارس.

وكلف المحافظ عادل عثمان وكيل وزارة التعليم بالمحافظة باتخاذ إجراءات الإعلان عن مسابقة جديدة لاختيار مدراء جدد وضخ دماء جديدة قادرة على ضبط تلك المنظومة بإستثناء إدارة دمياط التعليمية ومع بقاء مدراء الإدارات الحاليين بأماكنهم لتسيير الأعمال إلى حين تعيين مدراء جدد.

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وكيل التعليم بدمياط وزارة التربية والتعليم محافظة دمياط اخبار مصر

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