Advertisements

بايدن يصف 2020 بالعام الأكثر دموية لقوات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة

السبت 16/أكتوبر/2021 - 11:50 م
الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن
وكالات
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إن 2020 هو العام الأكثر دموية بالنسبة لقوات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأمريكية.


وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عام 2020 بأنه الأكثر دموية بالنسبة لقوات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشاد الرئيس الأمريكي- خلال الذكرى السنوية الأربعين لضباط السلام الوطنيين أمام مبنى الكونجرس (الكابيتول) اليوم السبت- بالضباط الأمريكيين الذين ذهبوا ضحايا أثناء عمله.

وقال بايدن- في كلمة له نقلتها قناة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم، إن خسارة هؤلاء الضباط تعني خسارة أمريكا، محذرًا في الوقت نفسه من حاجة أقسام الشرطة إلى المزيد من الموارد.

وأضاف بايدن: "كونك شرطيًا اليوم هو جحيم أصعب بكثير مما كان عليه في أي وقت مضى".

ووفقًا لـ"فوكس نيوز" فقد تم تكريم 491 من ضباط إنفاذ القانون الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء واجبهم خلال عامي 2019 و2020. 

وكان بصحبة بايدن زوجته السيدة الأولى جيل بايدن، ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، علاوة على مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي.

الكلمات المفتاحية

جو بايدن امريكا

أخبار تهمك

الأهلي يحصل على توقيع صفقة نارية في هذا التوقيت

منذ أقل من ساعتين

جدول مواعيد مباريات مصر في كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون

منذ 18 دقيقة

عاجل.. برشلونة يحسم موقفه من عودة داني ألفيش

منذ أقل من ساعة

رئيس النصر يُفجر مفاجأة كبرى بعد اكتساح الوحدة بخماسية

منذ أقل من ساعتين

تعليق أحمد موسى على تزوير بطاقة تموين باسم الرئيس (فيديو)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. عرض الـ30 مليون يقرب بيراميدز من خطف نجم الزمالك

منذ 43 دقيقة

تصريح ناري من نجم مانشستر يونايتد بعد الخسارة الكبيرة أمام ليستر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك مهدد بالإيقاف بسبب كارثة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. بن شرقي يرد على مفاوضات الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - إدارة مانشستر يونايتد تتخذ قرارًا ناريًا ضد سولشاير

منذ حوالي 6 ساعات

5 غيابات تضرب ريال مدريد

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل - موسيماني يحسم موقفه من التعاقد مع نجم الزمالك

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل من النيابة بشأن بلاغ سقوط ميكروباص في نهر النيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرار مفاجىء من لجنة التخطيط في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

خلاف طويل الأمد مع ترامب.. كواليس إقالة وزير الدفاع الأمريكي

أنصار ترامب يقتحمون الكونجرس.. ماذا يحدث في الولايات المتحدة؟

بايدن: اقتحام الكابيتول من الأحداث الأكثر غموضا في تاريخنا

عاجل.. إجراءات أمنية مشددة في مبنى الكابيتول قبل تنصيب بايدن

واشنطن تُحذر من تجدد وقوع هجمات أثناء تنصيب بايدن

تحضيرات في مقر الكابيتول لمراسم تنصيب بايدن الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:36 م

مفاجأة.. عرض الـ30 مليون يقرب بيراميدز من خطف نجم الزمالك

تعليق أحمد موسى على تزوير بطاقة تموين باسم الرئيس (فيديو)

09:32 م

عاجل.. برشلونة يحسم موقفه من عودة داني ألفيش

11:31 م

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

08:30 م

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

04:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements