توضيح عاجل من "حماية المستهلك" بشأن معارض السيارات (فيديو)

قال أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه لن يكون هناك سيارة في مصر بعد منتصف شهر نوفمبر المقبل دون أن يدون عليها مواصفاتها وسعرها في أي معرض سيارات.





وأشار "حسام الدين"، خلال لقاء خاص ببرنامج "المصري افندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء السبت، إلى أن من لا يلتزم بهذا الإجراء سيكون مخالفًا لقانون حماية المستهلك، وسيوقع عليه عقوبة تصل إلى مليوني جنيه، أو ضعف قيمة المنتج.





واوضح أن السعر المدون على السيارة سيكون هو المدون في فاتورة الشراء، معتبرًا أن عرض السيارة بسعر وبيعها بسعر آخر جريمة كبرى لن تتكرر مرة أخرى، مضيفًا: "عايز تعمل أوفر برايس حطه في المواصفات".



