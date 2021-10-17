"التنمية المحلية" تعلن اسم المحافظة الأكثر تنفيذا لقرارات إزالة التعديات

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل بدء الوزارة بالمرحلة الثانية من الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.





وأضاف "قاسم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" أنه خلال الفترة من سبتمبر وحتى 3 أكتوبر الجاري كانت المرحلة الأولى من الموجة 18 والتي أزالت 3.7 مليون متر مربع.





وأشار إلى أنه جرى إزالة 8801 حالة تعدي واسترداد 22 ألف فدان وإزالة ما يعادل 3140 من التعدي على الأراضي الزراعية، موضحًا أن محافظة الشرقية كانت في مقدمة المحافظات التي نفذت عمليات إزالة.



