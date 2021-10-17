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سارة نخلة تتعرض لـ عضة كلب

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 12:56 ص
سارة نخلة
سارة نخلة
أروي حمدي
حرصت الفنانة السورية سارة نخلة، على توجية رسالة شكر للدولة المصرية بعد تعرضها للعض كلب، مشيرة إلى أنها ذهبت إلى مستشفيطة حكومية واهتموا بحالتها دون دفع اي مقابل او يعرفوا أنها ممثلة.

وكتبت سارة، عبر صفحتها الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قائلة: "أنا الصبح عضني كلب هو اه صغير بس ابن كلب جاحد.. بجد هو كلب صاحبتي أكيد مش كلبي عشان في ناس افتكرت كلبي".

وأضافت "المهم العضة ورمت وروحت مستشفى خاص  قالوا لي مش موجودة الحقنة ولازم أروح مستشفى حكومي، المهم روحت مشفى زايد التخصصي دخلت أقسم بالله خمس دقائق طوارئ أدوني الحقنة وفاضل لسه 4 وأدوني ورقة فيها مواعيد الحقن الباقية، ولا مليم ولا مليم يا جماعة ومستشفى محترمة ودكاترة عارفين ربنا بجد".

ومن جانب أخر يذكر أن الفنانة سارة نخلة شاركت في مسلسل "حكايتي" وهو من بطولة ياسمين صبري، أحمد بدير، وفاء عامر، أحمد صلاح حسني، جمال عبد الناصر، ومن تأليف محمد عبد المعطي، إخراج أحمد سمير فرج.

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مستشفى حكومية فنانة عضني كلب عضة كلب سارة نخلة

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