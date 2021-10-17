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"حماية المستهلك": نتلقى 465 شكوى يوميًا (فيديو)
الأحد 17/أكتوبر/2021 - 06:30 ص
هدى عبدالرازق
قال أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن 15% من الشكاوى التي تصل للجهاز تكون عبر "الواتساب"، و85% من الشكاوى من الخط الساخن.
وأشار "حسام الدين"، خلال لقاء خاص ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء السبت، إلى أن خدمة العملاء بالجهاز تعمل من التاسعة صباحا وحتى العاشرة مساءً وعلى مدار سبعة أيام، مضيفًا: "معندناش إجازات"، لافتا إلى أن أكبر نسبة شكاوى تصل إليهم تكون من القاهرة الكبرى ثم محافظات وجه قبلي.
وأوضح أن 34% من الشكاوى التي تصل إليهم تكون من السلع المعمرة، و6% من السيارات، و27% لما يخص قطاع الاتصالات، منوها بأن نسبة النجاح في إزالة أسباب الشكوى تصل إلى 94%، وهناك شكاوى تحل خلال أقل من ساعة، منوها بأنهم يتلقون 465 شكوى يوميا، و170 ألف شكوى في السنة.