"حماية المستهلك": نتلقى 465 شكوى يوميًا (فيديو)

قال أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن 15% من الشكاوى التي تصل للجهاز تكون عبر "الواتساب"، و85% من الشكاوى من الخط الساخن.





وأشار "حسام الدين"، خلال لقاء خاص ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء السبت، إلى أن خدمة العملاء بالجهاز تعمل من التاسعة صباحا وحتى العاشرة مساءً وعلى مدار سبعة أيام، مضيفًا: "معندناش إجازات"، لافتا إلى أن أكبر نسبة شكاوى تصل إليهم تكون من القاهرة الكبرى ثم محافظات وجه قبلي.



