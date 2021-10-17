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أحمد فتحي يستعد لتصوير الجزء الثالث من مسلسل اللعبة

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 01:44 ص
أحمد فتحي
أحمد فتحي
ولاء عبد الناصر
يستعد الفنان أحمد فتحى لتصوير أحداث الجزء الثالث من مسلسل "اللعبة" خلال الفترة المقبلة، حيث تعاقد مؤخرًا عليه بعد النجاح الذى حققه الجزأين السابقين.


مسلسل "اللعبة"، كان عرض الجزء الأول فى موسم رمضان الماضى على شاشة إحدى الفضائيات العربية، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

وقرر الصناع تقديم جزء الثانى له، وهو من بطولة شيكو وهشام ماجد ومى كساب، ويشارك فيه أيضا ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحى، وانضمت النجمة رانيا يوسف لهم فى الموسم الثانى، من تأليف فادى أبوالسعود، أحمد سعد والى، إخراج معتز التونى.

يذكر أن أحمد فتحى، انتهي مؤخراً من تصوير الفيلم المصرى السعودى "مهمة مش مهمة"، والذى يضم مجموعة كبيرة من فنانى الكوميديا بمصر والسعودية، داخل أحد فيلات منطقة الحزام الأخضر.

الكلمات المفتاحية

مهمة مش مهمة منوعات مسلسل فن دراما أحمد فتحي

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