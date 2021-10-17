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رضا عبد العال: نسخة الدوري الجديدة "لن ترحم" الأهلي والزمالك و الحسم في آخر جولة

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 12:16 ص
رضا عبد العال
رضا عبد العال
علي خلاف

علق رضا عبد العال لاعب الزمالك و الأهلي الأسبق على النسخة الجديدة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد التدعيمات القوية التي قامت بها أغلب فرق البطولة.

تصريحات رضا عبد العال

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب قد أعلنت عن جدول مباريات الموسم الكروي الجديد دون الكشف عن مواعيد المسابقة التي تنطلق في 25 أكتوبر الجاري.

من جانبه قال رضا عبد في تصريحات إذاعية لبرنامج "يلا رياضة" عبر إذاعة "هواها": "نسخة الدوري الجديدة لن ترحم الأهلي والزمالك، بسبب التدعيمات و الأموال التي تم صرفها في أغلبية الأندية، تلك الأندية لن تحصد الدوري و لكن الصراع بين الأهلي والزمالك لن يكون سهلا".

ويكمل عبد العال: "أعتقد أن لقب الدوري سيحسم في نهاية آخر جولة بسبب قوة المنافسة هذا الموسم الذي أراه مختلفا على سابق المواسم، و لعل فاركو أقرب النماذج المتاحة، و أيضا سيراميكا و البنك الأهلي و سموحة و المصري و الاتحاد و بيراميدز، هذه الفرق ستعطل الأهلي والزمالك هذا الموسم".

و يتم لاعب الزمالك والأهلي الأسبق: "المنافسة سابقا كانت محصورة بين الأهلي والزمالك، الآن الوضع أصبح مختلفا لأن الفرق التي صعدت تمتلك المادة لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية".

الكلمات المفتاحية

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