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السيناريست عمرو محمود ياسين يعلن عن التحضير لجزء رابع من "نصيبي وقسمتك"

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 02:27 ص
عمرو محمود ياسين
عمرو محمود ياسين
ولاء عبد الناصر
أعلن السيناريست عمرو محمود ياسين، التحضير لكتابة جزء رابع من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب عبر "فيس بوك": "قريبا نصيبى وقسمتك 4.. ونتمنى من الله التوفيق"، وعلق المنتج أحمد عبد العاطي: "نتمنى من الله التوفيق .. دعواتكم".

يذكر أن شارك فى بطولة حكايات الجزء الثالث كل من: هبة مجدى وهانى عادل وعبير صبرى، وهنا شيحة، وملك قورة، شريف سلامة، إيمان العاصى، كريم قاسم، طارق صبرى، ميرنا نور الدين، نسرين أمين، سارة نخلة، هاجر أحمد، دنيا عبد العزيز، محمد الشرنوبى، هدى المفتى، نرمين الفقى، هبة عبد الغنى، ميدو عادل ورانيا منصور وعدد آخر من الفنانين.

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نصيبي منوعات مسلسل قسمتك فن دراما

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