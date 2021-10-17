يوسف الحسيني بعد تزوير بطاقة باسم الرئيس: "يا دين النبي على قلبك"(فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، تعليقًا على تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مشروعات السكن البديل للمناطق غير الآمنة، قائلًا: "نفسي أعرف قلبه جابه إزاي".





وأضاف "الحسيني" خلال تقديم برنامجه "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية": "فيه واحد نفسي أعرف قلبه جابه إزاي، اللي عنده بطاقة تموين باسم الرئيس وبيصرف بها".





وأضاف: "هي المسئولية تقع على عاتق الشخص اللي ضرب البطاقة، ولا فيه كمان هرم معين فاسد أدى إلى حدوث هذا الأمر، وبعدين ايه كم البجاحة دي، لما يجي يضرب البطاقة يضربها باسم رئيس الجمهورية".





وتابع: "يا دين النبي على قلبك القاعد إيه الجبار يا راجل أنت لم تضرب باسم المحافظ أو الوزير أو رجل مسئول عن هيئة ما أو شخصية عامة ولكن ضارب بطاقة باسم رئيس الجمهورية هو الاسم الذي لن تخطئه عين".



