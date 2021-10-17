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تعرف على ترتيب وهدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأحد

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 12:31 ص
الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي
محمد نادر

انتهت مباريات اليوم الأول من الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث شهدت الجولة محافظة فريق تشيلسي على صدراة أندية"البريميرلج" بعد تغلبه على برينتفورد بهدف نظيف، رافعاً رصيده إلى النقطة 19 في الصدارة، فيما توقف رصيد برينتفورد عند النقطة 12 في المركز السابع فى ترتيب الدوري.

وحقق ليفربول فوزاً عريضاً على مستضيفه فريق واتفورد بخماسية نظيفة، في المباراة التي شهدت توقيع المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو على ثلاثة أهداف (هاتريك).

وانتهت قمة الجولة الثامنة والتي جمعت ليستر سيتي بفريق مانشستر يونايتد بخسارة الاخير برباعية خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب"كينج باور" ليرفع بدلك ليستر سيتي رصيده إلى النقطة 11 في المركز ال11، فيما توقف رصيد المان يونايتد عند النقطة ال14 في المركز الخامس.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

1 تشيلسي19
2 ليفربول 18
3 مانشستر سيتي 17
4 برايتون 15
5 مانشستر يونايتد 14
6 إيفرتون 14
7 برينتفورد 12
8 ولفرهامبتون 12
9 توتنهام هوتسبير 12
10 وست هام يونايتد 11
11 ليستر سيتي 11
12 أستون فيلا 10
13 أرسنال 10
14 كريستال بالاس 7
15 ساوثامبتون 7
16 واتفورد 7
17 ليدز يونايتد 6
18 نيوكاسل 3
19 بيرنلي 3
20 نورويتش سيتي 2

نجح محمد صلاح في الحفاظ على صدراة الهدافين برصيد 7 نقاط، بعد تسجيله هدف في فوز الريدز على واتفورد بخماسية نظيفة، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب "فيكرج رود".

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي على النحو التالي

محمد صلاح، ليفربول، 7 أهداف.
جيمي فاردي، ليستر سيتي، 7 أهداف.
ميشيل أنطونيو، وست هام، 5 أهداف.
ساديو ماني، ليفربول، 5 أهداف.
برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 4 أهداف.
ماسون جرينوود، مانشستر يونايتد، 4 أهداف.
روبرتو فيرمينو، ليفربول، 4 أهداف.
نيال موباي، برايتون، 4 أهداف.
إسمايلا سار، واتفورد، 4 أهداف.

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