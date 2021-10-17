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العضلة الضامة تؤخر عودة نجم الأهلي

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 12:31 ص
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
يُجري حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة على العضلة الضامة لتحديد وذلك بعد عودة بعثة الفريق الأحمر.

وستحدد الأشعة التي سيجريها الشحات موقف اللاعب من الانتظام في التدريبات الجماعية والتي تغيب عنها في الفترة الماضية.

وتغيب الشحات عن الأهلي في مباراة الحرس الوطني التي أقيمت اليوم السبت بسبب شكواه من الإصابة في العضلة الضامة.

ومن المقرر أن تحدد الأشعة التي سيُجريها الشحات موقف اللاعب من الانتظام في التدريبات الجماعية وموقفه من المشاركة في مباراة الإياب.

وتعادل الأهلي اليوم السبت أمام الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما يقام لقاء الإياب يوم ٢٣ أكتوبر الجاري.

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طل النيجر رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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