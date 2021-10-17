"الإسكان": المشروعات البديلة للمناطق غير الآمنة تطبيق لاستراتيجية حقوق الإنسان (فيديو)

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، عن تفاصيل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة.





وقال "خطاب" في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" إن الرئيس السيسي تفقد أكثر من وحدة سكنية واطلع على مناطق كاملة تم تسكين الأهالي بها وجرى توصيل جميع المرافق إليها.



