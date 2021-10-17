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"الإسكان": المشروعات البديلة للمناطق غير الآمنة تطبيق لاستراتيجية حقوق الإنسان (فيديو)
الأحد 17/أكتوبر/2021 - 07:30 ص
شيماء حسن
كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، عن تفاصيل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة.
وقال "خطاب" في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" إن الرئيس السيسي تفقد أكثر من وحدة سكنية واطلع على مناطق كاملة تم تسكين الأهالي بها وجرى توصيل جميع المرافق إليها.
وأشار إلى أنه يجري تسليم الوحدات السكنية بالفرش بالكامل وجميع الأجهزة الكهربائية، مؤكدًا أن ما تقوم به الدولة المصرية هو خطوة على الطريق الصحيح لما تقوم به الحكومة، مشددًا على أن ما تقوم به الدولة في مسألة مشروعات الإسكان البديل هو تطبيق علمي لما جاء في بنود إستراتيجية حقوق الإنسان بحق المواطن في السكن الملائم، لافتًا إلى أن الدولة قامت بتوفير ما يقرب من 65 مليار جنيه لتنفيذ وحدات ملائمة للمواطن.