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أحمد موسى: نسور الجو على أهبة الاستعداد لمواجهة أي مخاطر
الأحد 17/أكتوبر/2021 - 07:35 ص
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الكثيرين يسمعون عن نسور القوات الجوية، وربما نرى الطائرات تحلق في الجو دون معرفة ماذا يحدث.
وتابع "موسى"، خلال تقديم برنامج"على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أحد النسور الجوية كان رفقة طفلته في المستشفى وتوجه إلى مكان خدمته وقتما طُلب منه ذلك تاركا ابنته، من أجل بلده.
ولفت إلى أن النسور أبطال القوات الجوية يتعاملون بالثانية وليس الدقيقة ومواعيدهم تكون بالأجزاء من الثانية، مردفًا: "نسور الجو على أهبة الاستعداد لمواجهة أي مخاطر"، مشددًا على أن أبطال القوات الجوية أقسموا على حماية أمن مصر وشعبها.