Advertisements

أحمد موسى: نسور الجو على أهبة الاستعداد لمواجهة أي مخاطر

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 07:35 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الكثيرين يسمعون عن نسور القوات الجوية، وربما نرى الطائرات تحلق في الجو دون معرفة ماذا يحدث.

وتابع "موسى"، خلال تقديم برنامج"على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أحد النسور الجوية كان رفقة طفلته في المستشفى وتوجه إلى مكان خدمته وقتما طُلب منه ذلك تاركا ابنته، من أجل بلده.

ولفت إلى أن النسور أبطال القوات الجوية يتعاملون بالثانية وليس الدقيقة ومواعيدهم تكون بالأجزاء من الثانية، مردفًا: "نسور الجو على أهبة الاستعداد لمواجهة أي مخاطر"، مشددًا على أن أبطال القوات الجوية أقسموا على حماية أمن مصر وشعبها.

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر النسور الجوية الفجر أحمد موسى

أخبار تهمك

موقف نجم الزمالك من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 42 مريضًا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 6 ساعات

رد فعل رانيا يوسف عندما طالبها أحد المصورين برفع فستانها

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق أحمد موسى على تزوير بطاقة تموين باسم الرئيس (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. بن شرقي يرد على مفاوضات الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم موقفه من عودة داني ألفيش

منذ حوالي 8 ساعات

أول قرار لـ"موسيماني" في الأهلي بعد العودة من النيجر

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مفاجأة.. عرض الـ30 مليون يقرب بيراميدز من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - إدارة مانشستر يونايتد تتخذ قرارًا ناريًا ضد سولشاير

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يعلن موعد تجديد عقد نجميه

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. بيراميدز يكشف آخر تطورات حالة إسلام عيسي بعد الهبوط اضطراريا بأديس أبابا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من النيابة بشأن بلاغ سقوط ميكروباص في نهر النيل

منذ حوالي 14 ساعة

توضيح عاجل من "حماية المستهلك" بشأن معارض السيارات (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

3 صفقات مدوية على رادار الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

إعلان حالة الطوارئ في قنا تحسبًا لسقوط أمطار أو سيول

أحمد موسى ينقل تصريحات تنشر لأول مرة على لسان "مبارك" بشأن حرب أكتوبر

الكويت تعلن "جاهزيتها التامة" لمواجهة مخاطر تهدد الأمن والأمان

أحمد موسى: استهداف طائرات "الدرون" خلال مناورة حسم 2020

قائد القوات الجوية: طفرة غير مسبوقة فى منظومات التسليح بإنضمام الطائرات الحديثة

أحمد موسى يكشف كواليس جولته بالطائرة ميج 29 (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:36 م

مفاجأة.. عرض الـ30 مليون يقرب بيراميدز من خطف نجم الزمالك

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

04:33 م

تعليق أحمد موسى على تزوير بطاقة تموين باسم الرئيس (فيديو)

09:32 م

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

08:30 م

توضيح عاجل من "حماية المستهلك" بشأن معارض السيارات (فيديو)

12:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements