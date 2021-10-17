أحمد موسى: نسور الجو على أهبة الاستعداد لمواجهة أي مخاطر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الكثيرين يسمعون عن نسور القوات الجوية، وربما نرى الطائرات تحلق في الجو دون معرفة ماذا يحدث.





وتابع "موسى"، خلال تقديم برنامج"على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أحد النسور الجوية كان رفقة طفلته في المستشفى وتوجه إلى مكان خدمته وقتما طُلب منه ذلك تاركا ابنته، من أجل بلده.



