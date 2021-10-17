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اليوم.. البرلمان يناقش قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 07:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
دينا عبد الستار
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلساته العامة، اليوم الأحد، ولمدة 3 أيام متتالية وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الهامة طبقًا لجدول أعمالها.

فمن المُقرر، أن تشهد الجلسة العامة، اليوم، مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

مناقشة كما تناقش الجلسة أيضًا، اليوم، تقرير عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 1362021.

الكلمات المفتاحية

مشروعات البنية الأساسية بوابة الفجر الفجر

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