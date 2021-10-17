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استشاري طب نفسي: لا يوجد طفل يولد مثلي الجنسية (فيديو)

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 05:21 ص
محمد محمود حمودة
محمد محمود حمودة
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد محمود حمودة، استشاري الطب النفسي، إن الأطفال تحت سن 10 سنوات لن يتفهموا محتوى كارتون "ابن سوبر مان" الجديد والذي يظهر فيه بشخصية مثلي الجنسية، ويفضل منعهم من مشاهدته.

وأشار "حمودة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الأطفال اكبر من 10 سنوات يجب توضيح الأمر لهم، ويتفهموا أن المثلية الجنسية مخالفة للطبيعة البشرية، وفطرة الإنسان ولهذا هو أمر غير مقبول.

وأوضح استشاري الطب النفسي، أن الأطفال أقل من 10 سنوات هم من يتوحدون مع الأبطال الخارقين، منوهًا بأن المثلية الجنسية اختيار وتربية، وهي من وجهة نظر الطب النفسي لها علاقة بطريقة التربية وتوحد الطفل مع الأب من نفس الجنس، مضيفًا: "الطفل بينجذب للأب ويلاقي الأب منجذب للستات فينجذب أيضا للستات"، ولكن هناك حالات يكون تواجد الأب فيها قليل فيتوحد الطفل مع أمه ويجدها تنظم للرجال فينجذب هو الآخر للرجال، لا يوجد طفل يولد مثلي الجنسية.

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مثلي الجنس بوابة الفجر الفجر

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