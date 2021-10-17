استشاري طب نفسي: لا يوجد طفل يولد مثلي الجنسية (فيديو)

قال الدكتور محمد محمود حمودة، استشاري الطب النفسي، إن الأطفال تحت سن 10 سنوات لن يتفهموا محتوى كارتون "ابن سوبر مان" الجديد والذي يظهر فيه بشخصية مثلي الجنسية، ويفضل منعهم من مشاهدته.





وأشار "حمودة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الأطفال اكبر من 10 سنوات يجب توضيح الأمر لهم، ويتفهموا أن المثلية الجنسية مخالفة للطبيعة البشرية، وفطرة الإنسان ولهذا هو أمر غير مقبول.



