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ضياء الدين داوود: 3 نواب يمثلون المعارضة داخل البرلمان.. والباقي موالاة (فيديو)

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 01:15 ص
ضياء الدين داوود
ضياء الدين داوود
هدى عبدالرازق
قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن عدد نواب المعارضة داخل مجلس نواب هم 3 نواب، معلقا: "أنا و2 نواب كمان بنمثل المعارضة".

وأشار "داوود"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك 3 أعضاء من العدد الكلي لنواب المجلس يمثلون المعارضة، وباقي النواب يمثلون الموالاة، مضيفًا أن البرلمان يمثل مرآة وانعكاسًا للوضع الحالي في البلد.

والجدير بالذكر، أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1443 هــ.

جاء في نص البرقية: "يطيب لي أن أتقدم إليكم - سيادة الرئيس- باسمى واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بحلول ذكرى مولد خاتم الأنبياء، نبي المحبة والسلام، سيد العالمين، محمد بن عبد الله- صلى الله عليه وسلم -الذي بُعث متممًا لمكارم الأخلاق، وداعيًا إلى الله بالتي هي أحسن، فكانت القيم والمبادئ التي أرسلها صلوات الله عليه وسلم، هي سبيل الرشاد والنجاة وطريق الهداية والصلاح للإنسانية جمعاء."

وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي: "أن السيرة العطرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم منذ مولده إلى أن لحق بالرفيق الأعلى، نموذجًا رائعًا ودرسًا يقدم لنا الإنسان النموذج في كل مراحل حياته، وترسخ في نفوسنا ما يدفعنا ويحضنا على القيم النبيلة التي نستقيها من سيرته العطرة والسير على هداه، نأخذ منها العبر، لتتآلف قلوبنا، ونبني ونعمر ونقدم للعالم سماحة ديننا الذي أرسى مبادئ التعايش السلمي بين مختلف الأديان".

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب ذكرى المولد النبوي بوابة الفجر الفجر

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