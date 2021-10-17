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اليوم.. "اقتصادية النواب" تناقش 4 اتفاقيات دولية

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 05:57 ص
أرشيفية
أرشيفية
دينا عبد الستار
تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، 3 اجتماعات لها، اليوم الأحد، حيث يشهد الاجتماع الأول استكمال نظر الاتفاقيتين المتبقيين من دور الانعقاد السابق وهما:

1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 262 لسنة 2021، بشأن الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم 212020 الصادر بتاريخ 21102020 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك، في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتبال خلال الفترة المنتهية في 31 مايو2020،وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.

2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 263 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر الموقع في القاهرة بتاريخ 3132021

بينما تناقش اللجنة في اجتماعها الثاني ما يلي:

3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية ر قم 311 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2019، والموقع في القاهرة بتاريخ 2052021، بالاشتراك مع مكاتب لجان العلاقات الخارجية، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة.

4- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 312 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2019، والموقع في القاهرة بتاريخ 2052021، بالاشتراك مع مكاتب لجان العلاقات الخارجية، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة.

وتناقش اللجنة في اجتماعها الثالث مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني للمجلس.

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