رد فعل رانيا يوسف عندما طالبها أحد المصورين برفع فستانها

حضرت الفنانة رانيا يوسف على السجادة الحمراء للفيلم المصرى "كباتن الزعترى" والذى يشارك فى "مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة"، بمهرجان الجونة السينمائى.



والتقطت رانيا يوسف عدة صور تذكارية، وطلب منها أحد المصورين بعد أن ترفع الفستان لتلبى طلبه وترد عليه: "وبعدين تقولوا رفعت الفستان".



يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف كانت مشاركتها فى رمضان الماضي بمسلسل "ملوك الجدعنة" أمام عمرو سعد ومصطفى شعبان ودلال عبدالعزيز وياسمين رئيس، من إخراج أحمد خالد موسى.