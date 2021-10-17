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حسين الشحات يوضح حقيقة خضوعه لعملية جراحية

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 01:03 ص
حسين الشحات
حسين الشحات
الفجر الرياضي
أكد حسين الشحات لاعب الأهلي علي قدرة فريقه علي الصعود الي دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، وتجاوز عقبة الحرس الوطني بطل النيجر، رغم التعادل الايجابي بهدف لمثله بين الفريقين في مباراة الذهاب ظهر السبت.  

وقال الشحات في تصريحات لبرنامج رقم 10 المذاع على القناة الأولي "تخلفت عن السفر مع البعثة بسبب معاناتي بشد في العضلة الضامة".

وتابع "لن اخضع لعملية جراحية مثلما اوضح البعض، واخوض برنامج تأهيلي تجهيزا للعودة الي التدريبات الجماعية"

الكلمات المفتاحية

طل النيجر رياضة حسين الشحات الاهلي

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