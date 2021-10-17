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محافظ أسوان يكشف تفاصيل الاستعداد لتعامد الشمس على وجه "رمسيس الثاني" (فيديو)

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 06:46 ص
تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني
تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني
شيماء حسن
كشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تفاصيل الاحتفال بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس بأسوان، قائلًا "هذه ظاهرة فلكية فريدة من نوعها ستحدث فجر يوم الجمعة القادم".

وأضاف "عطية" في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" إن الاحتفالات ستبدأ من اليوم 17 من أكتوبر وحتى ليلة 21 ومع بداية الشروق أول ضوء سيظهر على وجه رمسيس الثاني.

وأشار إلى أنه حتى بعد نقل تمثال رمسيس الثاني تم الحفاظ على هذه الظاهرة لأن من نقلوه كانوا مصريين أيضًا، موضحًا أنها ظاهرة تحدث مرتين في العام يومي 22 أكتوبر و22 فبراير يوم مولده ويوم جلوسه على العرش.

وأكد أن محافظة أسوان عبارة عن تحفة جمالية، مستطردًا "أهالي أسوان معروفين عنهم الطيبة وحسن الضيافة وعندهم تاريخ عريق وأصول عريقة ومنتظرين موسم سياحي قوي في ظل الحفاظ على الإجراءات الاحترازية".

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