محافظ أسوان يكشف تفاصيل الاستعداد لتعامد الشمس على وجه "رمسيس الثاني" (فيديو)

كشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تفاصيل الاحتفال بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس بأسوان، قائلًا "هذه ظاهرة فلكية فريدة من نوعها ستحدث فجر يوم الجمعة القادم".





وأضاف "عطية" في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" إن الاحتفالات ستبدأ من اليوم 17 من أكتوبر وحتى ليلة 21 ومع بداية الشروق أول ضوء سيظهر على وجه رمسيس الثاني.





وأشار إلى أنه حتى بعد نقل تمثال رمسيس الثاني تم الحفاظ على هذه الظاهرة لأن من نقلوه كانوا مصريين أيضًا، موضحًا أنها ظاهرة تحدث مرتين في العام يومي 22 أكتوبر و22 فبراير يوم مولده ويوم جلوسه على العرش.



