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موعد مباراة يوفنتوس ضد روما اليوم الأحد في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 01:03 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
وكالات
يترقب عشاق الكرة الإيطالية ، قمة الكالتشيو المنتظرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري الإيطالي للموسم 2021‪-‬2022‪ .

ويحل فريق روما صيفًا ثقيلًا على فريق يوفنتوس ، اليوم الأحد 17‪-‬10، في المباراة الذي سيحتضنها ملعب اليانز.

موعد قمة الكالتشيو في الجولة الثامنة بالدوري الإيطالي..
ستنطلق صافرة المباراة فى تمام الساعة ‪8:45 ‬ مساءًا بتوقيت القاهرة.
وفي تمام الساعة 9‪:‬45 مساءًا بتوقيت السعودية.
وفي تمام الساعة 10‪:‬45 بتوقيت الإمارات.
القناة الناقلة لقمة الكالتشيو والمعلق عليها..

سيذاع اللقاء مباشرة على قناة اليوتيوب الخاصة بالدوري الإيطالي، وسيعلق عليها المقدم فهد العتيبي.

ويسعي فريق اليوفي الفوز بهذه المباراة بأي شكل من الأشكال حتي يحسن مركزه في ترتيب الدوري الإيطالي، كما أيضًا يحاول إعادة ثقة جماهيره مرة آخري.

ترتيب فريق يوفنتوس وفريق روما بالدوري الإيطالي قبل قمة الكالتشيو ..
يحتل فريق يوفنتوس المركز الثامن بترتيب الدوري الإيطالي برصيد 11 نقطة، بينما يكون فريق روما في المركز الرابع برصيد 15 نقطة.
 

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