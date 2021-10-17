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اليوم.. إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصرعلى طاولة "تعليم النواب"

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 07:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
دينا عبد الستار
تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، اجتماعين لها، اليوم الأحد، حيث يناقش الاجتماع الأول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (325) لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 13 6 2021، لالاشتراك مع مكاتب لجان (العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة).

وتناقش اللجنة في اجتماعها الثاني، بحث رؤية اللجنة فيما يتعلق بخطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

ومن المٌقرر، أن تستأنف عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الأحد، ولمدة 3 ايام متتالية وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الهامة طبقًا لجدول أعمالها.

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