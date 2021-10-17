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أحمد السقا لـ"الفجر الفني": أنا على استعداد لتقديم أعمال رومانسية بدون أكشن.. وأتمنى تقديم شخصية تاريخية

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 02:02 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل

قال الفنان أحمد السقا، إنه يفتقد حماه الراحل محمد الصغير مصفف الشعر العالمي، مؤكدًا على دعمه المستمر لزوجته ونجله الصغير، وتلبية جميع رغباتهما في تكملة مسيرة والدها في هذا المجال، حتى يظل أسمه مرفوع عاليًا.


وأكد "السقا"، لـ"الفجر الفني"، على استعداده لتقديم فيلم رومانسي خالي من أي مشاهد أكشن اذا عرض عليه قصة جيدة وتليق بالجمهور، مشير إلى أنه خاض تلك التجربه من قبل بفيلم يحمل عنوان "عن العشق والهوا".

ومن ناحيه آخرى، حرص الفنان أحمد السقا، على الرد بشأن الهجوم الذي حصل عليه من خلال رواد السوشيال ميديا، واتهامه من تقليل شأن صناع السينما والنجوم في الأجيال الماضيه، مؤكدًا على أن مقصد كلامه هو أن صناعه السينما كانت في حاله ضيق من حيث الامكانيات.

وعلى صعد آخر، أكد على أنه لو أتيح له تقديم شخصية تاريخية ستكون اضافه له في مسيرته الفنية، كما لم يكن هناك دورًا قدمه ندم عليه او اغضب اسرته.

وتطرق السقا، في الحديث عن حركه المسرح، مشيد بتجربة مسرح مصر، والفنان محمد هنيدي، والعديد من الفنانين الذي أعادوا المسرح المصري الى رونقه، متمنيًا تقديم مسرح خلال الفترة المقبلة. 

الكلمات المفتاحية

مهرجان الجونة فجر فني فارس السينما شخصية تاريخية أحمد السقا

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