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موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 01:30 ص
تشيلسي
تشيلسي
هايدي يسري
يواجه فريق تشيلسي ، يوم السبت المقبل، فريق نورويتش سيتي، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري الإنجليزي.

ملعب مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي..

سيقام اللقاء على ملعب ستامفورد بريدج ، معقل فريق تشيلسي.
موعد مباراة تشيلسي المقبلة الدوري الإنجليزي الممتاز..
ستقام المباراة يوم السبت الموافق 23 من شهر أكتوبر الجاري، و سيطلق الحكم صفارته فى تمام الساعة:
الواحدة والنصف مساءًا بتوقيت مصر
الثانية والنصف مساءًا بتوقيت السعودية
الثالثة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

وسيذاع اللقاء مباشر على قنوات بي آن سبورتس، الحاصلة على حقوق بث الدوري الإنجليزي.

ترتيب الفريقين بالدوري..

يدخل البلوز اللقاء وهم متصدرين ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، بينما يكون فريق نورويتش في قاع الترتيب برصيد نقطتين فقط.

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