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محافظ الإسماعيلية يكشف تفاصيل حادث حريق مصنع الاستثمار (صور)

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 02:18 ص
المحافظ يتفقد المصنع
المحافظ يتفقد المصنع
هشام إسماعيل
تفقد اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، رافقه المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، واللواء مجدي عناني، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، والعميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينه الإسماعيلية آثار حريق مصنع الاستثمار للمواد الكيميائية والذي وقع مساء أمس السبت.

واستمع محافظ الإسماعيلية إلى شرح تفصيلي حول حادث الحريق والإجراءات التي تمت أثناء الحادث، وكذلك الإجراءات التي ينفذها المصنع لرفع الآثار الناتجة عن الحريق.

كما أكد المحافظ على تشكيل لجنة عاجلة لتحديد الأسباب الأولية للحادث وحجم الخسائر، وإعداد تقرير فني في أسرع وقت ممكن، وفرضت قوات الحماية المدنية كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده إلى المصانع المجاورة.

وأكد محافظ الإسماعيلية، توجيه مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة الدكتور علي حطب، وكيل الوزارة، على رفع حالة الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات بالتزامن مع حريق هائل بمصنع الهندية للملابس، تحسبًا لاستقبال مصابين.

وأكد محافظ الإسماعيلية، علي رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات وتوافر جميع الأدوية بقسم الطوارئ والاستقبال في المستشفيات القريبة من موقع الحريق.

تكثيف الجهود للسيطرة على الحريق
وأمر بشارة بتكثيف الجهود لسرعة السيطرة على الحريق وإعداد تقرير فني للوقوف على أسباب الحريق.

وتدخلت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالدفع بـ10 سيارات إطفاء حريق والتدخل السريع من أجل السيطرة علي الحادث، كما تم الدفع بعدد ٤ سيارات تتبع محور قناة السويس وسيارة اطفاء من محافظة الشرقية، والدفع بـ3 سيارات قادمين من محافظة بورسعيد وسيارة اطفاء من محافظة السويس.

كما تم الدفع بسيارات "تنكات المياه" التابعه لمجلس مدينة الإسماعيلية والأحياء الثلاثة، بالإضافة إلى عدد من اللوادر للمشاركة في رفع آثار الحريق.

وكان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من مدير البحث الجنائي، يفيد بنشوب حريق هائل بأحد المصانع بمنطقة الاستثمار، وجرى الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتمكنت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق الهائل والحد من حجم الخسائر وعدم وصوله إلى المصانع المجاوره بدون أي خسائر في الأرواح.
محافظ الإسماعيلية يكشف تفاصيل حادث حريق مصنع الاستثمار (صور)
محافظ الإسماعيلية يكشف تفاصيل حادث حريق مصنع الاستثمار (صور)
محافظ الإسماعيلية يكشف تفاصيل حادث حريق مصنع الاستثمار (صور)
محافظ الإسماعيلية يكشف تفاصيل حادث حريق مصنع الاستثمار (صور)
محافظ الإسماعيلية يكشف تفاصيل حادث حريق مصنع الاستثمار (صور)
محافظ الإسماعيلية يكشف تفاصيل حادث حريق مصنع الاستثمار (صور)
محافظ الإسماعيلية يكشف تفاصيل حادث حريق مصنع الاستثمار (صور)
محافظ الإسماعيلية يكشف تفاصيل حادث حريق مصنع الاستثمار (صور)
محافظ الإسماعيلية يكشف تفاصيل حادث حريق مصنع الاستثمار (صور)
محافظ الإسماعيلية يكشف تفاصيل حادث حريق مصنع الاستثمار (صور)

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