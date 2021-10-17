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نجم الأهلي يكشف سر الغضب من عقوبات الخطيب

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 01:38 ص
الاهلي
الاهلي
أبدي حسين الشحات لاعب الأهلي اندهاشه من الأنباء التي ترددت عن غضب اللاعبين من العقوبات التي وقعها محمود الخطيب رئيس النادي علي اللاعبين عقب خسارة السوبر المحلي. 

وقال الشحات في تصريحات لبرنامج رقم 10 المذاع على القناة الأولي " اللاعبون كانوا غاضبين بسبب خسارة الألقاب، وليس بسبب العقوبة المالية". 

وتابع " اي لاعب يرغب في الفوز بجميع البطولات من أجل صناعة التاريخ، والحديث عن تشبع لاعبو الاهلي بعد الفوز ببطولتي دورى ابطال افريقيا كلام عار تماما من الصحة خصوصا ان الجميع يرغب في حصد جميع الالقاب الممكنة"

الكلمات المفتاحية

محمود الخطيب رياضة الاهلي اخبار الرياضة

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