أحدث ظهور لعلا مهدي برفقه زوجها أحمد داوود

شاركت الفنانة علا رشدي، صور جديدة لها برفقه زوجها الفنان أحمد داود وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ظهرت علا وهي مرتدية فستان كط قصير باللون "الأزرق"، كما حملت حقيبة باللون "الأسود"، ووضعت مكياجا ناعما مما يتناسب مع جمالها، وعلقت على الصورة قائلة "معلش الصورة مهزوزه شوية بس قلت أوريكوا بردو عادي".





يذكر أن الفنان أحمد داود يشارك في تصوير فيلم "ولاد رزق" الجزء الثالث وهو من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، نسرين أمين، محمد ممدوح.