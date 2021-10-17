"تذكرتي" تعلن الشرط الأساسي لحضور المشجع للمباريات





تحدث أحمد عبادة مدير عمليات شركة تذكرتي عن طرح تذاكر الدوري المصري مع انطلاقة الموسم الجديد.





وقال عبادة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "المباريات ستكون بحضور 1000 مشجع لكل فريق مثلما تم الإعلان بالفعل".





وتابع "من قام بالتسجيل من قبل في بطولة أمم إفريقيا لن يحتاج للتسجيل من جديد، سنضيف فقط ضرورة حصول المشجع على اللقاح".





وأضاف "سيتم طباعة شكل جديد للـ ID وسيكون مكتوب عليه أن المشجع حصل بالفعل على اللقاح".





وواصل عبادة "خلال أيام سيتم طرح سيستم التسجيل من أجل الحصول على التذاكر بجانب الاعلان من خلال صفحتنا عن منافذ البيع واسعار التذاكر".



