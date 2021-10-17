موعد مباراة توتنهام ضد نيوكاسل اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز

يستضيف نيوكاسل نظيره توتنهام على ملعب سانت جيمس بارك مساء اليوم الأحد 17 أكتوبر الحالي.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 5.30 بتوقيت القاهرة، 6.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7.30 بتوقيت أبوظبي.





القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل وتوتنهام في الدوري الإنجليزي





تنقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، والتي تنقل مباراة نيوكاسل وتوتنهام عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.





وكانت ملكية نيوكاسل انتقلت مؤخرا إلى مجموعة يقودها صندوق الاستثمارات السعودي، وهو ما اعتبره الكثيرون بداية عهد جديد للنادي الذي عانى كثيرا خلال السنوات الأخيرة.





ويحتل نيوكاسل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط، ويبدأ مبارياته في العهد الجديد بمواجهة توتنهام هوتسبيرز صاحب المركز الثامن بـ12 نقطة، بفارق الأهداف خلف برينتفورد.



