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عاجل.. بيراميدز يكشف آخر تطورات حالة إسلام عيسي بعد الهبوط اضطراريا بأديس أبابا

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 02:31 ص
اسلام عيسى
اسلام عيسى
محمد زويد

تعرض إسلام عيسى لاعب خط وسط فريق بيراميدز للإصابة خلال مشاركته مع فريقه في مباراة عزام التنزانى بكأس الكونفدرالية والتى انتهت بالتعادل السلبى.

حيث كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز آخر تطورات إصابة نجم الفريق بعد بيان بيراميدز عقب المباراة بإستقرار حالة اللاعب بعد أن أوضح اللاعب نفسه هذا الأمر في فيديو نشره المركز الإعلامي لفريق بيراميدز.

 وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن إسلام  عانى من إصابة بكسر ونزيف في أنفه، وتعرض منذ قليل  لنقص في الأكسجين بشكل ملحوظ، وإدارة النادى طلبت أن يدخل اللاعب مستشفى حرصاً على حياته.

وكان بيراميدز قد طالب وزارة الخارجية بالتدخل لإنقاذ اللاعب لأنهم كانوا في مطار إثيوبيا منذ قليل، ولم يستطيعوا التحرك، وهناك تعنت تجاهنا غير مفهوم وهذه حالة حرجة، ولكن هناك حالة من عدم التفاهم.

وأوضح المصدر أنه تم التواصل مع أحد المسئولين في السفارة المصرية في إثيوبيا ودخل اللاعب منذ دقائق قليلة دخل أحدى المستشفيات بأثيوبيا وإلا حد ما الحالة مستقره.

وأضاف:" تم نقل اللاعب إلى أكبر المستشفيات بأديس أبابا ومن المقرر أن يتواجد هناك لعدة ساعات لمراجعة الحالة الصحية للاعب، ولذلك تم تأجيل رحلة الطيران". 

وأختتم:" أود أن اشكر الجميع على اهتمامه في اللحظات الأخيرة وساعدنا في إنقاذ حالة اللاعب".

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