جيريمي دوكو على رادار ليفربول

يرغب نادي ليفربول الإنجليزي، في الحصول على خدمات البلجيكي جيريمي دوكو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي رين الفرنسي.





وأوضحت قناة "أر تي ال سبورت" الفرنسية، أن ليفربول يعد المرشح الأبرز للحصول على خدمات اللاعب البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذكرت أن ليفربول قد يغير موقفه، مع توجه محمد صلاح وساديو ماني للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية هذا الشتاء، حيث أنه من الممكن أن يلعب في مركز الجناح.





جدير بالذكر أن جيريمي دوكو، عانى من بداية محبطة للموسم الحالي بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة ضد نانت في أغسطس الماضي، ولم يعد بعد إلى الملاعب.



