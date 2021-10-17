نجم منتخب مصر السابق يطالب إدارة الزمالك بالتعاقد مع صفقة سوبر





أكد أشرف قاسم، نجم نادي الزمالك السابق، بأن الفريق الأبيض قدم مباراة جيدة أمام توسكر الكيني في دوري أبطال إفريقيا بالأمس، مشيرا إلى أن المنافس أيضًا ليس قوي.





وقال أشرف في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن هناك بعض الأمور الذي يحتاجها الزمالك في الفترة المقبلة.





وواصل: "الفريق يحتاج لمهاجم مميز مثل مصطفى محمد خلال الموسم الحالي، وأن هذا هو المركز الوحيد الذي يحتاج تدعيم في الفريق".