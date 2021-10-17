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نجم ميلان يخطط للرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 03:21 ص
ميلان
ميلان
محمد زويد
كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن مدافع فريق إي سي ميلان الإيطالي، أليسيو رومانيولي يقترب من مغادرة الروسونيري، علماً أن عقده ينتهي في نهاية الموسم الحالي.

ووفقاً لصحيفة" لاجازيتا ديللو سبورت " الإيطالية، فإن رومانيولي بعيد كل البعد عن تجديد عقده مع ميلان.
وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس مهتم بالتوقيع مع المدافع الإيطالي صاحب الـ27 عاماً، وهو الأقرب للحصول على توقيعه مجاناً في نهاية هذا الموسم.

يذكر أن ميلان فشل في تجديد عقد دوناروما الذي رحل مجاناً إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وكذلك هاكان تشالهان أوغلو الذي انتقل مجاناً إلى إنتر ميلان الإيطالي، كما ينتهي عقد فرانك كيسي الصيف القادم.

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