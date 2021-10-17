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عامر حسين يفجر مفاجأة عن كأس الرابطة

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 03:29 ص
عامر حسين
عامر حسين
محمد زويد
قال عامر حسين، عضو رابطة الأندية المحترفة، إن مشاركة الأندية فى بطولة كأس الرابطة إجبارى.

ومن المقرر أن تقام خلال ارتباطات المنتخب المصرى أثناء المشاركة فى الأمم الأفريقية وكأس العرب، حيث تقام على ثلاث جولات وعدد مبارياتها 28 مباراة.

وتابع عامر حسين خلال تصريحات متلفزة:" اشترطنا على الأندية التى تشارك فى البطولات الأفريقية لعب مباريات فى الدورى الممتاز خلال مباريات دورى المجموعات لمنحهم الفرصة للراحة فى الأدوار النهائية".

وأضاف: "وضعنا بندا خاص فى لائحة الموسم الجديد ضد العنصرية وأعطينا صلاحيات للحكم للتعامل معها، وسوف نعلن عن جدول مباريات الدورى عقب تحديد موعيد بطولة كأس العالم للأندية وبطولة كأس السوبر الأفريقى، وعقب ذلك سوف نعلن جدول مواعيد مباريات الدورى المصرى كاملا".

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