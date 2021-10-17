عاجل.. شهود عيان في واقعة انتحار طالب بالمعادي: "أبوه قلبه وقف ومات"

كشف عدد من شهود العيان في واقعة انتحار طالب؛ شنق نفسه داخل منزله بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة، أن الطفل كان يعاني من أزمة نفسية في الفترة الأخيرة، ما أصابه بحالة انطواء، وأقدم على الانتحار.





وأفاد شهود العيان، في تصريحات خاصة لـ" الفجر "، أن والد الطالب يعمل موظف، ويوم الواقعة عاد من عمله وصُدم عندما شاهد نجله جثة هامدة، معلقًا في سقف الغرفة، ليسقط الأب على الأرض متوفيا في الحال إثر أزمة قلبية.





وتبيّن من مناظرة النيابة للجثة أنها لطفل يبلغ من العمر 14 سنة في الصف الثاني الإعدادي، وبكامل ملابسه وكان يوجد حبل حول الرقبة معلقًا بسقف الغرفة وهناك علامة زرقاء حول رقبته.





وطالبت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى، وإرسال تقرير وافٍ عنها للوقوف على ملابسات الحادث.



