لاعب مفاجآة يفتقده حسين الشحات في الأهلي

يفتقد حسين الشحات لاعب الأهلي، لعدد كبير من اللاعبين بعد رحيلهم عن القلعة الحمراء، مشددًا أن في مقدمتهم مروان محسن مهاجم الفريق السابق.





وقال الشحات في تصريحات لبرنامج رقم 10 المذاع على القناة الأولي " افتقد مروان محسن خصوصا انه مهاجم كبير لكنه تعرض للعديد من الانتقادات واتمني له التوفيق في تجربته الجديدة".





وفي سياق آخر، قال الشحات " لم انجرف وراء الانتقادات وركزت علي تصحيح الأخطاء التي ارتكبتها، وزيادة مستواي عن طريق التمرسن حتي تمكنت من استعادة مستواي مرة اخري".

وتابع: "هناك العديد من صفحات الشوشيال ميديا التي تنتحل شخصيتي، واتخذت الإجراءات القانونية خصوصا بعد ان تسببت في بعض المشاكل لي"



