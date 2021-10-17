حقيقة منع نقابة الموسيقيين سعد لمجرد من الغناء بمصر

أكد الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إن النقابة لم تصدر أي قرار بمنع الفنان المغربي سعد لمجرد من الغناء، بمصر

وأشار في تصريحات صحفية إن النقابة أمعنية فقط بالحفلات الغنائية، ولا تتدخل لمنع عرض برامج تلفزيونية حيث أن هناك جهات أخرى هى المسئولة عن الأمر.

واحتفل لمجرد مؤخرا بأغنيته "أنت معلم" التي طرحها في 2 مايو 2015، ووصولها إلى مليار مشاهدة على قناته الرسمية على اليوتيوب، وكتب سعد عبر حسابه على إنستجرام، قائلاً: "لم ننس أبدًا مليار مشاهدة فلنحقق ذلك".