خاص.. آخر تطورات حالة نجم بيراميدز بعد تعرضه لإصابة بالغة

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز عن آخر تطورات حالة إسلام عيسي بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته مع فريقه في مباراة عزام التنزانى بكأس الكونفدرالية الإفريقية.





وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي " إسلام عيسي في حالة مستقرة الآن ومن المقرر عودته إلى القاهرة خلال يومين كحد أقصى ".





وتابع:" اتجهت بعثة الفريق منذ قليل إلى مطار أديس أبابا بإثيوبيا للعودة إلى القاهرة؛ ولكن سيظل الجهاز الطبي برفقة اللاعب من أجل الاطمئنان على حالة الصحية والعودة به خلال يومين ومن الوارد أن يأتي غداً إلى القاهرة ".





وأوضح:" اللاعب تعرض بضيق تنفس جعل البعثة بأكملها تشعر بالخوف مما أدى إلى تأجيل السفر إلى القاهرة ونقله إلى المستشفى ".



