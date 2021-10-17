مجموعة "قصص فلسطينية" تعرض لأول مرة على "نتفليكس"









أطلقت منصة "نتفليكس"، الخميس 14 أكتوبر/تشرين الأول، مجموعة "قصص فلسطينية" تحتوي على 32 فيلما لمخرجين مرموقين، مثل آن ماري جاسر، ومي المصري، ومهدي فليفل، وسوزان يوسف، ومي عودة، وفرح النابلسي غيرهم.





ونشرت منصة "نتفليكس" عبر حسابها الرسمي على "تويتر" ما يلي: "مجموعة "قصصٌ فلسطينية" في طريقها إليكم في الرابع عشر من أكتوبر! المجموعة المميزة التي ستحوي 32 فيلماً مثل "عودة رجل" و"إجرين مارادونا" و"المختبر" ستعرض حول العالم!".



