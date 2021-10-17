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مفاجأة.. بعثة بيراميدز تغادر أثيوبيا باستثناء إسلام عيسى

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 05:06 ص
بيراميدز
بيراميدز
محمد زويد
أكد الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز أن الحالة الطبية لإسلام عيسى صانع ألعاب الفريق مطمئنة بشدة والأمور جيدة للغاية خاصة بعدما اضطرت البعثة لترك اللاعب في أثيوبيا بعد تعرضه للإصابة.

وتعرض إسلام عيسى لإصابة قوية في الأنف من تدخل قوي من لاعب عزام التنزاني حيث كانت الإصابة عبارة عن شرخ في الأنف وجرح قطعي استلزم رد الشرخ وخياطة الجرح بغرزتين على الفور، وذلك قبل توجه البعثة مباشرة من تنزانيا في طريقها إلى القاهرة.

أوضح الطبيب للمركز الإعلامي أن إسلام عيسى شعر ببعض الإعياء خلال رحلة الفريق للعودة للقاهرة، وزاد الإعياء من أثر الإصابة بعد وصول الطائرة إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للتزود بالوقود، وقررت إدارة البعثة برئاسة المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي الاطمئنان على اللاعب واستمراره في أثيوبيا لخطورة سفره في تلك الحالة، مع بقاء رئيس الجهاز الطبي ومساعده البرتغالي لويس، معه لرعايته طبيا حتى يستعيد عافيته ويعود بكامل صحته.

أشار إلى أنه بمجرد سماح سلطات مطار أديس أبابا بدخول الحالة الطارئة بعد انتظار دام أكثر من ساعتين، وفور وصولهم للمستشفى النرويجي في أديس أبابا خضع اللاعب لفحوصات طبية شاملة وأشعة مقطعية على المخ أثبتت سلامته تماما مع وضعه تحت الملاحظة وأجهزة الأوكسجين للاطمئنان عليه، والأمور مطمئنة للغاية على أمل أن يعود خلال ساعات للقاهرة بعد التأكد من استعداده للطيران مجددا، مشيرا إلى أن إدارة بيراميدز وفرت كل شيءٍ للاعب من أجل رعايته بأفضل صورة ممكنة.

الكلمات المفتاحية

رياضة بيراميدز الاخبار الرياضية اسلام عيسى اخبار الرياضة

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