شاهد.. التريلر الرسمي الثاني لـ "Batman" (فيديو)

عرضت الصفحة الرسمية لسلسلة أفلام Batman، عن التريلر الرسمي الثاني من الفيلم .

ومن المنتظر عرض الفيلم فى مارس المقبل، بعد سلسلة من التأجيلات بسبب تفشي جائحة كورونا.

ونشرت الصفحة الرسمية عبر تويتر، مقطع فيديو جديد يظهر الكثير من اللقطات والمفاجئات بالإضافة إلى ظهور شخصية catwomen.

والفيلم المنتظر بطولة النجم العالمي روبرت باتينسون، وإخراج المخرج العالمي مات ريفز.

Vengeance has arrived at #DCFanDome. Watch the new trailer for @TheBatman now! Only in theaters March 4. #TheBatman pic.twitter.com/eVzDmmazUR