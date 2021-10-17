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شاهد.. التريلر الرسمي الثاني لـ "Batman" (فيديو)

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 05:57 ص
باتمان
باتمان
عرضت الصفحة الرسمية لسلسلة أفلام Batman، عن التريلر الرسمي الثاني من الفيلم .

ومن المنتظر عرض الفيلم فى مارس المقبل، بعد سلسلة من التأجيلات بسبب تفشي جائحة كورونا.

ونشرت الصفحة الرسمية عبر تويتر، مقطع فيديو جديد يظهر الكثير من اللقطات والمفاجئات بالإضافة إلى ظهور شخصية catwomen.


والفيلم المنتظر بطولة النجم العالمي روبرت باتينسون،  وإخراج المخرج العالمي مات ريفز.


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كورونا فيلم سينما دور عرض سينمائي باتمان افلام

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