Advertisements

عاجل.. بعثة الأهلي تصل القاهرة قادمة من النيجر

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 05:18 ص
بعثة الاهلي
بعثة الاهلي
علي نبوي
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطار القاهرة منذ قليل، قادمة من نيامي عاصمة النيجر عقب مواجهة الحرس الوطني.

وتعادل الأهلي مع الحرس الوطني بطل النيجر  ١/١، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجنرال سيني كونتشي في ذهاب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.

ومن جانبه علق بيتسو موسيماني على مباراة الأمس خلال المؤتمر الصحفي قائلا: «إن الفريق تعرض لظروف صعبة وعوامل خارجة عن إرادته، ولكنه لن يتحدث عنها وسيكون تركيزه على الأمور الإيجابية فقط».

وأشار موسيماني إلى أن الأهلي قدم أداءً دفاعيًّا جيدًا في معظم فترات المباراة، حتى استقبل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء. 

وأضاف: «نجحنا في تسجيل هدف مبكر ولكن استقبلنا هدفًا في نهاية المباراة وخرجنا بالتعادل».

وشدد موسيماني على أنه يتمنى تطبيق تقنية الفار في هذه الأدوار من بطولة دوري أبطال إفريقيا مستقبلًا، مؤكدًا أن هذا الأمر سيكون مفيدًا جدا لجميع الفرق.

الكلمات المفتاحية

مواجهة الحرس الوطني طل النيجر بعثة الاهلي الاهلي ادوا

أخبار تهمك

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الزمالك مهدد بالإيقاف بسبب كارثة جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. بن شرقي يرد على مفاوضات الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. عرض الـ30 مليون يقرب بيراميدز من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

رد فعل رانيا يوسف عندما طالبها أحد المصورين برفع فستانها

منذ حوالي 3 ساعات

توضيح عاجل من "حماية المستهلك" بشأن معارض السيارات (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق أحمد موسى على تزوير بطاقة تموين باسم الرئيس (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم موقفه من عودة داني ألفيش

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - إدارة مانشستر يونايتد تتخذ قرارًا ناريًا ضد سولشاير

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 42 مريضًا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

موقف نجم الزمالك من الانتقال إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بيراميدز يكشف آخر تطورات حالة إسلام عيسي بعد الهبوط اضطراريا بأديس أبابا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من النيابة بشأن بلاغ سقوط ميكروباص في نهر النيل

منذ حوالي 13 ساعة

أول قرار لـ"موسيماني" في الأهلي بعد العودة من النيجر

منذ ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:36 م

مفاجأة.. عرض الـ30 مليون يقرب بيراميدز من خطف نجم الزمالك

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

04:33 م

تعليق أحمد موسى على تزوير بطاقة تموين باسم الرئيس (فيديو)

09:32 م

موقف نجم الزمالك من الانتقال إلى الأهلي

04:56 ص

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements