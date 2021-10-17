عاجل.. بعثة الأهلي تصل القاهرة قادمة من النيجر

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطار القاهرة منذ قليل، قادمة من نيامي عاصمة النيجر عقب مواجهة الحرس الوطني.





وتعادل الأهلي مع الحرس الوطني بطل النيجر ١/١، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجنرال سيني كونتشي في ذهاب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.





ومن جانبه علق بيتسو موسيماني على مباراة الأمس خلال المؤتمر الصحفي قائلا: «إن الفريق تعرض لظروف صعبة وعوامل خارجة عن إرادته، ولكنه لن يتحدث عنها وسيكون تركيزه على الأمور الإيجابية فقط».





وأشار موسيماني إلى أن الأهلي قدم أداءً دفاعيًّا جيدًا في معظم فترات المباراة، حتى استقبل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.





وأضاف: «نجحنا في تسجيل هدف مبكر ولكن استقبلنا هدفًا في نهاية المباراة وخرجنا بالتعادل».





وشدد موسيماني على أنه يتمنى تطبيق تقنية الفار في هذه الأدوار من بطولة دوري أبطال إفريقيا مستقبلًا، مؤكدًا أن هذا الأمر سيكون مفيدًا جدا لجميع الفرق.



