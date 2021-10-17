أول قرار لـ"موسيماني" في الأهلي بعد العودة من النيجر









قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح الفريق راحة من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة عقب العودة من النيجر.





وكانت بعثة الأهلي قد وصلت مطار القاهرة في الرابعة والنصف فجر اليوم الأحد، عائدة من النيجر، بعد خوض الفريق مباراة الحرس الوطني التي أقيمت أمس، وانتهت بالتعادل ١/١ في ذهاب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.





وتحركت بعثة الأهلي من ملعب المباراة الجنرال سيني كونتشي بالنيجر عقب نهاية اللقاء إلى مطار ديوري هاماني بالعاصمة نيامي مباشرة، لبدء رحلة العودة للقاهرة، لتصل فجر اليوم.





ومن جانبه علق بيتسو موسيماني على مباراة الحرس الوطني قائلًا: «إن الفريق تعرض لظروف صعبة وعوامل خارجة عن إرادته ولكنه لن يتحدث عنها، وسيكون تركيزه على الأمور الإيجابية فقط».





وأشار موسيماني إلى أن الأهلي قدم أداءً دفاعيًّا جيدًا في معظم فترات المباراة، حتى استقبل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.





وأضاف: «نجحنا في تسجيل هدف مبكر ولكن استقبلنا هدفًا في نهاية المباراة وخرجنا بالتعادل».





وشدد موسيماني على أنه يتمنى تطبيق تقنية الفار في هذه الأدوار من بطولة دوري أبطال إفريقيا مستقبلًا، مؤكدًا أن هذا الأمر سيكون مفيدًا جدا لجميع الفرق.



